السعودية اليوم / إمام وخطيب مسجد باريس الكبير : الاكتفاء بعدد محدود لإحياء مناسك الحج لهذا العام هو عين الصواب والحكمة



باريس 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أشاد إمام وخطيب مسجد باريس الكبير ومدير معهد الغزالي للعلوم الشرعية الدكتور جلول محمد الصديقي بقرار المملكة في إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة

وذكر الدكتور جلول الصديقي بأن أكبر الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها من المملكة بتوجيهات سامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدءاً من تعليق الدخول إلى المسجد الحرام لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي للحد من تفشي الفيروس، وصولاً إلى إقامة موسم الحج لهذا العام بأعداد محدودة حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن.

وقال إمام وخطيب مسجد باريس الكبير : " الاكتفاء بعدد محدود لإحياء مناسك الحج هو عين الصواب والحكمة، فبارك الله في كل من أسهم في إعطاء هذه التوجيهات السليمة ."

وأضاف : " نتعلم من التاريخ أنه تم إلغاء مواسم الحج لأكثر من ٤٠ مرة بسبب أحداث وكوارث لازمت مواسمه منها‏‏ انتشار الأمراض والأوبئة، وآخرها كان في سنة 1907م أي ما يزيد على ١١٠ سنوات، فالمحافظة على أرواح البشر واجب شرعي، قال تعالى في محكم تنزيله في سورة الحج: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، وجاء في سورة البقرة (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

وأكد الدكتور الصديقي أن قرارات المملكة تأتي من منطلق أمر شرعي كما أجمع أهل العلم بأن "الوسائل لها حكم المقاصد"، معرباً عن تثمينه للقرار والإجراءات الوقائية المصاحبة لموسم الحج لهذا العام، سائلاً الله العليّ القدير أن يمد ولاة أمور المملكة بالتوفيق والسداد لما فيه خير للإسلام والمسلمين.

// انتهى //

19:10ت م

0231



باريس 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأشاد إمام وخطيب مسجد باريس الكبير ومدير معهد الغزالي للعلوم الشرعية الدكتور جلول محمد الصديقي بقرار المملكة في إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وذكر الدكتور جلول الصديقي بأن أكبر الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها من المملكة بتوجيهات سامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدءاً من تعليق الدخول إلى المسجد الحرام لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي للحد من تفشي الفيروس، وصولاً إلى إقامة موسم الحج لهذا العام بأعداد محدودة حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن.وقال إمام وخطيب مسجد باريس الكبير : " الاكتفاء بعدد محدود لإحياء مناسك الحج هو عين الصواب والحكمة، فبارك الله في كل من أسهم في إعطاء هذه التوجيهات السليمة ."وأضاف : " نتعلم من التاريخ أنه تم إلغاء مواسم الحج لأكثر من ٤٠ مرة بسبب أحداث وكوارث لازمت مواسمه منها‏‏ انتشار الأمراض والأوبئة، وآخرها كان في سنة 1907م أي ما يزيد على ١١٠ سنوات، فالمحافظة على أرواح البشر واجب شرعي، قال تعالى في محكم تنزيله في سورة الحج: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، وجاء في سورة البقرة (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).وأكد الدكتور الصديقي أن قرارات المملكة تأتي من منطلق أمر شرعي كما أجمع أهل العلم بأن "الوسائل لها حكم المقاصد"، معرباً عن تثمينه للقرار والإجراءات الوقائية المصاحبة لموسم الحج لهذا العام، سائلاً الله العليّ القدير أن يمد ولاة أمور المملكة بالتوفيق والسداد لما فيه خير للإسلام والمسلمين.// انتهى //19:10ت م0231

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إمام وخطيب مسجد باريس الكبير : الاكتفاء بعدد محدود لإحياء مناسك الحج لهذا العام هو عين الصواب والحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.