السعودية اليوم / رئيس الجامعة الإسلامية المكلف يستقبل القنصل العام لجمهورية إندونيسيا



المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

استقبل رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي اليوم القنصل العام لجمهورية إندونيسيا السيد إيكو هارتونو والوفد المرافق معه، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن العوفي وعدد من منسوبي الجامعة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

19:09ت م

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