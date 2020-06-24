السعودية اليوم / لجنة مشتركة تزيل 15 حظيرة لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة بمحافظة جدة



جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

قامت لجنة مشكلة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وشرطة المحافظة ، وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة ، بمشاركة الفرق الميدانية من أمانة محافظة جدة وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام ، وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم بضبط وإزالة 15 حظيرة امتهن أصحابها بيع حليب الإبل على الطرقات العامة في ثلاثة مواقع (الأستاذ الرياضي ، وشارع الفلاح ، وشارع زينل بالمحافظة).

وتأتي هذه الحملة استمراراً للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة منع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة, حيث شاركت بكامل تجهيزاتها للوقوف على المواقع المتمركزة فيها عمليات البيع ب ٢٧ سيارة، منها مركبة لحفظ الإبل وشيول وقلاب وسيارتين ضاغطة ومكائن رش المبيدات الحشرية.

من جانبه أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن اللجنة زاولت الأعمال المنوطة بها مع كامل التدابير الوقائية الاحترازية وتمت إزالة الحضائر المخالفة ومصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب ، وإتلاف الأدوات الصلبة والأخشاب المستخدمة كحواجز ومنصات عرض للحليب، وتم إزالة هذه المواقع والخيام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية.

وأشار إلى أن اللجنة أنهت أعمالها بإعداد محضر بالواقعة ، وأخذ التعهدات والإقرارات على ملاك الإبل بعدم تكرار هذه الظاهرة مستقبلاً، مشدداً على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات ، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات وذلك عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على الرقم "8002470000" .

وطالب المهندس الغامدي برفع مستوى الوعي لدى المستهلكين خاصة عن الظواهر وبعض العادات والممارسات التي قد يسبب بعضها ضرراً كبيراً لمستخدميها دون علمهم.

// انتهى //

18:47ت م

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