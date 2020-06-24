السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجابون يلتقي برئيس المجلس الأعلى الإسلامي في الجابون



ليبرفيل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس في مكتبه بمقر السفارة اليوم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون الشيخ إسماعيل أوسيني وسا.

وأطلع السفير الدهاس -خلال اللقاء- الشيخ إسماعيل على قرار المملكة العربية

من جهته أعرب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون عن بالغ التقدير والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على هذا القرار، لما فيه مصلحة لسلامة الإنسان المسلم.

حضر اللقاء نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي أولفريد زايدي، ورئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة خالد آل حدال.

// انتهى //

18:34ت م

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ليبرفيل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس في مكتبه بمقر السفارة اليوم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون الشيخ إسماعيل أوسيني وسا.وأطلع السفير الدهاس -خلال اللقاء- الشيخ إسماعيل على قرار المملكة العربية السعودية المتمثل في إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على صحة وسلامة حجاج بيت الله وحمايتهم من مخاطر جائحة ‎ فيروس كورونا المستجد من جهته أعرب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون عن بالغ التقدير والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على هذا القرار، لما فيه مصلحة لسلامة الإنسان المسلم.حضر اللقاء نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي أولفريد زايدي، ورئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة خالد آل حدال.// انتهى //18:34ت م0214

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