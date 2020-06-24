السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بجازان تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي غداً



جيزان 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

تبدأ الكلية التقنية للبنات بجازان غداً استقبال طلبات القبول للراغبات بالالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، وسيكون التسجيل متاحاً في الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

وأوضحت عميدة الكلية نهى الحمزي أن القبول في برنامج الدبلوم سيكون متاحا في قسم تقنية التجميل وتخصص العناية بالبشرة والعناية بالشعر ، و قسم تقنية الخياطة وإنتاج الملابس تخصص تصميم الأزياء وتخصص الخياطة ، مبينةً أن الكلية اشترطت على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة، أو ثانوية تحفيظ القرآن الكريم ، وألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عاماً ، و ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات ، وألا تكون المتقدمة خريجة من إحدى الجامعات

// انتهى //

18:15ت م

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جيزان 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستبدأ الكلية التقنية للبنات بجازان غداً استقبال طلبات القبول للراغبات بالالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، وسيكون التسجيل متاحاً في الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .وأوضحت عميدة الكلية نهى الحمزي أن القبول في برنامج الدبلوم سيكون متاحا في قسم تقنية التجميل وتخصص العناية بالبشرة والعناية بالشعر ، و قسم تقنية الخياطة وإنتاج الملابس تخصص تصميم الأزياء وتخصص الخياطة ، مبينةً أن الكلية اشترطت على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة، أو ثانوية تحفيظ القرآن الكريم ، وألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عاماً ، و ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات ، وألا تكون المتقدمة خريجة من إحدى الجامعات السعودية ، أو مستمرة في ذات البرنامج التدريبي المتقدمة عليه ، أو خريجة من ذات البرنامج التدريبي المتقدمة عليه ، وألا تكون مفصولة من أية كلية تقنية أو مطوية القيد خلال الفصلين الماضيين ، وعدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات المدة التدريبية .// انتهى //18:15ت م0208

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