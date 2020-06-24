حقيقة وفاة خالد الغامدي بعد سقوطه من مرتفع جبلي

الأربعاء 24 يونيو 2020

صورة أرشيفية

كشف الإعلامي علي هبه، حقيقة وفاة خالد الغامدي لاعب الفيصلي، بعد سقوطه من إحدى المرتفعات الجبلية.

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وكان الغامدي قد نشر فيديو، بعد تسلق جبل شدا "مصلى إبراهيم" والذي يبلغ ارتفاعه 2195 متر، في رحلة تدريبية، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.

ونفى هبه عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" وفاة نجم النصر السابق، قائلا: "الصديق الغالي خالد الغامدي، يطمئن محبيه بشكل خاص والجمهور الرياضي بشكل عام، أنه بألف خير وصحة وسلامة".

وتابع: "لا صحة لما أثير حول سقوطه من إحدى المرتفعات الجبلية مما أدى لوفاته.. اتقو الله يا أهل الإشاعات".