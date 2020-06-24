تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 24 يونيو 2020

صورة أرشيفية

السعودية.. 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2912 حالة شفاء.

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وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، في الإيجاز الصحافي اليومي حول الفيروس، عن 41 حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1387 حالة.

وأوضح المتحدث أن إجمالي إصابات الفيروس في المملكة بلغ 167267 حالة، كما وصل عدد إجمالي حالات التعافي إلى 112797 حالة.

وقال إن عدد الحالات النشطة من إصابات الفيروس 53083 منها 2129 حالة حرجة.

وشهدت المملكة، الثلاثاء، تسجيل 3139 إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل 4710 حالات للشفاء، ووفاة 39 حالة.

وتناول المتحدث، الأربعاء، انتقال الفيروس إلى 5 أسر في مجلس عزاء بسبب عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.