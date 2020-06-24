شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان : 1313 مشروعا بـ 4.4 مليار دولار خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أشارت النشره الشهرية لمركز الملك سلمان للإغاثة إلي أن عدد المشروعات التى تولاها المركز في شهر مايو الماضى بلغ 1313 مشروعا في 13 قطاعاً بتكلفة إجمالية 4. 4 مليار دولار

وجاءت اليمن فى الترتيب الأول بين الدول التى حازت على عدد من المشاريع وحجم أكبر من المساعدات بواقع 68,37% بإجمالي 3 مليار دولار لـ 477 مشروعا ، بجانب 99 شاحنة إغاثة تم تسييرها عبر منفذ الوديعة ، وبلغ اجمالى المبلغ المدفع لنداء الاغاثة الانسانية قرابة 451 مليون دولار ، ثم جاءت فلسطين فى المركز الثاني بواقع 8.13% أى ما يعادل 357 ملايين و608 ألف دولار ، ثم سوريا بمبلغ 295 ملايين و645 ألف دولار والصومال في المركز الرابع بمبلغ 191 مليون دولار و976 الف دولار

كما بلغ حجم المساعدات المقدمة للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية 2. 5 مليار دولار ، المدفوع للامم المتحدة من مساعدات بلغ 1.8 مليار دولار .