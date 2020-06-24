شكرا لقرائتكم خبر عن وفق 6 ضوابط ..إلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والان نبدء بالتفاصيل
واشتملت الضوابط الخاصة بإلغاء الاختصاص المكاني - وفق توجيه الوزير - أن تكون للصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة، والرهن، وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع العقارات وتكون واقعة ضمن مخططات معتمدة.
كما اشتملت الضوابط على ألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
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