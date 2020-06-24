شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الاسلامية بالشرقية تشدد على دور الأئمة في تطبيق الاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الوطبان الدويش اليوم، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي بمديري الإدارات بالمدن والمحافظات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة وإدارات الفرع المتخصصة.

وأكد الدويش خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق الاحترازات والإجراءات ودور الأئمة والخطباء في تطبيقها وتنفيذها وعدم التهاون في كل ما يصدر من الجهات المعنية من إرشادات، منوهاً بما يولونه ولاة الأمر -أيدهم الله- من عناية واهتمام وما يقدمونه للمواطنين والمقيمين، مثمناً الجهود المبذولة لجميع منسوبي فرع الوزارة خلال الفترة الماضية، والدور التي تقوم به الإدارات من متابعة وتنفيذ للأوامر وتطبيق الاحترازات.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش العديد من المحاور التي تتعلق بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية أبرزها أعمال الصيانة والتعقيم.