نادي الشهيد بمحايل يستأنف تدريباته

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

استأنف فريق الشباب في نادي الشهيد بمحايل عسير تدريباته بقيادة المدرب الوطني علي حمزة عسيري، وذلك استعدادًا لاستكمال بقية منافسات دوري الشباب للموسم الرياضي الحالي.

نادي الشهيد

وأوضح نائب رئيس نادي الشهيد بمحايل عسير، علي الرايقي، أن النادي يحرص على تطبيق كافة التدابير الاحترازية وفق بروتوكول وزارة الرياضة ابتداءً من السماح بدخول التدريب للاعبين وأعضاء الفريق من أجهزة فنية وإدارية وطبية من الذين اجتازوا فحص فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه بعد ذلك ستتم المتابعة بالكشف عن درجة الحرارة وملاحظة أي أعراض جانبية، كما أكدت إدارة النادي أهمية تطبيق الاحترازات الطبية داخل وخارج المنشأة وفق بروتوكول وزارة الرياضة.

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وبدأ تدريب فريق الشباب في نادي الشهيد باجتماع في الملعب بحضور لاعبي الفريق وطالب المدرب عسيري من الجميع ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المسؤولة واتباع التدابير الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.

وأثنى المدرب عسيري على التزام اللاعبين بالبرنامج اللياقي أثناء الفترة الماضية، وحث فيها اللاعبين على بذل الجهد من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في الدوري وتحقيق أمل الصعود.

واعتمد المدرب على عمليات الإحماء المعتادة، وتركز على الجانب اللياقي بالجري، واختتم بمناورة بين لاعبي الفريق، وأكد أن فريق الشباب في نادي الشهيد سيدخل معسكرًا إعداديًا.

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