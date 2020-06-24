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حالات كورونا في منطقة عسير تزيد 3123 إصابة
الإجمالي 4375 تعافى منهم 1722
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء عن ارتفاع حالات كورونا في منطقة عسير بمقدار ٣١٢٣ إصابة جديدة مؤكدة.
توزيع حالات كورونا في منطقة عسير
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط ١١٢ إصابة، ومدينة أبها ٧٥ إصابة، ومحافظة أحد رفيدة ١٧ إصابة، ومحافظة محايل عسير ٧ إصابات، ومحافظة تنومة إصابتين، ومحافظة الحرجة ٦ إصابات، ومحافظة تثليث ٥ إصابات، ومحافظة سراة عبيدة ومركز البشاير ومركز تبالة ٣ إصابات لكل منهم، ومحافظة ظهران الجنوب ومركز المضة ومركز سبت العلايا إصابة واحدة لكل منهم.
إجمالي حالات كورونا في منطقة عسير
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم ٤٣٧٥ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي ١٧٢٢ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٧ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٢٦٤٦ حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (٣١٢٣) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى ١٦٧,٢٦٧ إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي ١١٢,٧٩٧ حالة، وبلغ عدد الوفيات ١٣٨٧ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٥٣,٠٨٣ حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة ٢١٢٩ حالة.
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