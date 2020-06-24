تضخم البروستاتا يهدد 80 % من الرجال

2020-06-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تضخم البروستاتا هو حالة طبية شائعة مع تقدم العمر في الرجال، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض بولية غير مريحة.

العلاقة بين تضخم البروستاتا والسرطان

أوضح استشاري المسالك البولية وعلاج البروستاتا الدكتور عبدالرحمن دسوقي، أنه لا علاقة بين تضخم البروستاتا وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن التهاب البروستاتا يصيب نحو 8 % من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عامًا، كما أنه يصيب نحو 80% من الرجال في عمر الثمانين، لافتًا إلى أن أبرز عوامل الخطورة هي التقدم بالعمر، التاريخ العائلي، الإصابة بداء السكري، أو مرض القلب، السمنة.

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أعراض تضخم البروستاتا

وعن أعراض المرض قال: تختلف أعراض تضخم البروستاتا وشدتها من بين شخص إلى آخر، ولكنها تزداد سوءًا مع التقدم في العمر، وعادة ما تبدأ الأعراض بعد سن 50 سنة، وتشمل صعوبة في البدء في التبول، الحاجة المتكررة للتبول أثناء الليل والنهار، صعوبة إفراغ المثانة.

علاج تضخم البروستاتا

وأكد أن بعض المصابين بالتهاب البروستاتا البسيط قد لا يحتاجون إلى علاج، أما البعض الآخر فقد يحتاج إلى بعض الأدوية التي تعمل على استرخاء عضلات عنق البروستاتا والمثانة، مما يسمح بتدفق البول بسهولة أكبر، ويمكن للطبيب إضافة بعض الأدوية لعلاج ضعف الانتصاب، والقسطرة والجراحة في بعض حالات تضخم البروستاتا للمصابين بالقصور الكلوي، واحتباس البول، والتهابات المسالك البولية المتكررة، وحصوات المثانة المتكررة.

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