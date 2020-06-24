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الأرصاد: تركيز ذرات الغبار بالرياض غير صحي ومعتدل في القصيم وحائل
المؤشر أخضر في 10 مناطق اليوم
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
كشفت الأرصاد وحماية البيئة أن تركيز ذرات الغبار في الرياض اليوم في مستوى غير صحي، فيما كانت معتدلة في القصيم وحائل.
تركيز ذرات الغبار في الرياض
وكشف انفوجرافيك الأرصاد حول جودة الهواء اليوم الأربعاء أن تراكيز ذرات الغبار في الرياض التي يرمز لها بـ (PM10) لم تكن صحية في الرياض إذ حمل المؤشر اللون البرتقالي، بينما كان معتدلًا؛ إذ تميّز باللون الأصفر في القصيم وحائل، فيما كانت الأجواء صحية خضراء في ٨ مناطق هي ( مكة المكرمة، الشرقية، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة، الجوف، تبوك ).
ما هو تركيز ذرات الغبار
ولفتت الأرصاد إلى أن ذرات الغبار (PM10) هي جزيئات صغيرة جدًا صلبة أو سائلة عالقة في الهواء وهي ناتجة عن عوامل طبيعية أو نتيجة الأنشطة المختلفة للإنسان، وتؤثر على الجهاز التنفسي عند استنشاقها، خاصة لمن يعانون من حساسية الجهاز التنفسي والأطفال وكبار السن.
نصائح لمرضى الربو والحساسية
وفي السياق ذاته نصح استشاري الصدرية الدكتور أيمن عبدالمهيمن مرضى الربو وحساسية الصدر بعدم التعرض للغبار في المدن التي قد تشهد الرياح المثيرة للأتربة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تهيّج الصدر.
وشدد من يعاني من الكحة الجافة أو خروج البلغم بضرورة مراجعة الطبيب المختص لأخذ العلاج لأنه قد يتطلب الأمر بخار الموسّع للشعب الهوائية وأدوية لإيقاف الكحة.
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