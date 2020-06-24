تجنبوا المصافحة وسلام الخشوم لتفادي عدوى كورونا

2020-06-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوصى أحد المختصين بتفادي عدوى كورونا من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم المشاركة في التجمعات المخالفة.

3 أمور لتفادي عدوى كورونا

وطالب استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عبدالعزيز يحيى، جميع أفراد المجتمع بتجنب 3 أمور والتقيد بثلاثة أخرى، إذ دعا إلى تجنب السلام باليد، والاكتفاء بإلقاء التحية بالقول، عدم السلام بالأنف، تجنب العناق أو تقبيل الآخرين.

ونصح بثلاثة أمور وهي ارتداء الكمامة القماشية عند الخروج، تطبيق التباعد الجسدي عند التواجد في الأماكن العامة، وغسل اليدين باستمرار أو تعقيمهما عند ملامسة الأسطح.

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تحذير من عدوى كورونا

وأكد أن فيروس كورونا مازال موجودًا ولم يختف، وأن عدم تطبيق الاشتراطات الصحية يعزز تواجده وانتشاره بين أفراد المجتمع، لذا فإن مسؤولية المجتمع الآن أصبحت مضاعفة لمواجهة كورونا بعد رفع الحظر.

وجاءت نصائح الدكتور يحيى بعد أن أوضحت وزارة الصحة اليوم: أن مجلس عزاء تسبب في نقل عدوى كورونا إلى 5 أسر بسبب المصافحة وعدم التباعد، إذ بينت الوزارة تحت عنوان “قصة حالة”، وضمن تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا: أن بعض أفراد هذه الأسر الآن في حالة حرجة وهم في العناية المركزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 167267 حالة، كما تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة وبلغ عدد الحالات النشطة 53083، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2129 حالة.

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