شكرا لمتابعة خبر عن المطالبة بالتعويض من حقوق المتضرر في الدعاوى الصورية أو الكيدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):يحق للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
يأتي ذلك وفقًا للمادة (5/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
كما يحق لأي شخص رفع دعوى وإن كانت المصلحة محتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.
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