شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. برومو فيلم سينمائي وثائقي عن المسجد النبوي أثناء فترة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن إعدادها لفيلم سينمائي وثائقي عما شهده المسجد النبوي أثناء جائحة كورونا.

ونشرت الوكالة برومو الفيلم الذى أطلق عليه اسم "لك الحمد"، ويتم من خلاله استعراض ما تم بالمسجد منذ لحظة تعليق حضور المصلين، وحتى الفتح الجزئي للمسجد.

كما يستعرض ما قامت به الجهات المعنية من وزارة الصحة والرئاسة من أجل تعقيم المسجد وتطبيق باقي الاجراءات الاحترازية الهادفة للحد من تفشي الفيروس.