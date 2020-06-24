فيديو نادر للملك فهد بن عبدالعزيز يتحدث عن غزو صدام حسين للكويت

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقطع فيديو نادرالملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، يتحدث فيه عن غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت. أظهر مقطع فيديو نادرالملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، يتحدث فيه عن غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت. وقال الملك فهد رحمه الله في مقطع الفيديو: إذا لم يتراجع صدام حسين عن غزو الكويت فإنه يتحمل مسؤولية ذلك وما ينتج عنه. وأضاف : هذه فرصة والتاريخ يسجل الأحداث وذلك في صالحه.

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