شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. أوضاع المطاعم والمقاهي في الرياض بعد تخفيف إجراءات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أعادت المطاعم والمقاهي في الرياض فتح أبوابها أمام الزبائن، وذلك بعد فترة توقف دامت لعدة شهور على إثر جائحة كورونا.
ولم تشهد المطاعم والمقاهي بعد إعادة فتحها مطلع الأسبوع الحالي إقبال كبير من قبل الزبائن، حيث قل عدد مرتاديها عما كان في السابق، وأصبح معظمها يعتمد على تلبية الطلبات الخارجية لإنعاش سوقها.
وأرجع بعض المواطنين، خلال حديثهم لقناة العربية، سبب عدم الإقبال على المطاعم والمقاهي إلى الرغبة في الحفاظ على سلامة عائلاتهم وتطبيق التباعد الاجتماعي.
يذكر أن فتح المطاعم والمقاهي يأتي ضمن القرارات المتخذة مؤخرًا لتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب كورونا.
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