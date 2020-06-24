شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول أمطار رعدية على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيه متقدم لمنطقة جازان. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيه متقدم لمنطقة جازان. وحذرت الهيئة في التنبيه من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 21:00 اليوم الأربعاء.

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