بالفيديو .. رصد سوق سوداء تديرها عمالة لبيع "التبغ" في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): قامت عمالة مخالفة بإدارة سوق سوداء لبيع التبع بحجة غسيل زجاج المركبات بالمدينة المنورة. قامت عمالة مخالفة بإدارة سوق سوداء لبيع التبع بحجة غسيل زجاج المركبات بالمدينة المنورة. ورصدت كاميرات قناة الإخبارية محطة وقود على طريق القصيم الرياض تقوم العمالة الوافدة بها بممارسة بيع التبغ بشكل مخالف. وأكد مراسل الإخبارية أن نحو 30 عاملاً وافداً يقومون بغسيل زجاج المركبات كحجة لبيع منتجات التبغ التى لا تحمل تواريخ، وذلك بالتنسيق مع بعض المحلات الموجود بالمحطة.

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