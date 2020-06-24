شكرا لمتابعة خبر عن "الصمعاني" يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، توجيهًا بإلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين.

وأوضح وزير العدل في تعميم له، أن تنفيذ ذلك سيكون وفقًا لعدد من الضوابط، والتي تتضمن " أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار " .

كما تتضمن تلك الضوابط: " أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع " .

وأكد التعميم، على استثناء الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.