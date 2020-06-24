شكرا لمتابعة خبر عن تعافي أكبر مسنة في ينبع من كورونا بعد أن كانت حالتها حرجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى): أعلن المجمع الصحي في ينبع عن شفاء أكبر مسنة مصابة بفيروس كورونا المستجد كانت منومة في العناية المركزة بمستشفى ينبع العام. أعلن المجمع الصحي في ينبع عن شفاء أكبر مسنة مصابة بفيروس كورونا المستجد كانت منومة في العناية المركزة بمستشفى ينبع العام. وغادرت جناح العزل بعد أن أثبتت نتائج تحاليلها سلبية بعد إصابتها بهذا الفيروس. وكانت تعاني التهاباً حاداً في الرئة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم تنويمها في العناية المركزة؛ بسبب حالتها الحرجة، وتحسنت بعد تلقيها العناية اللازمة.

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