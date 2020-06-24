شكرا لمتابعة خبر عن "السياحة" تكشف البروتوكولات الصحية في دور السينما والرحلات والشواطئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة السياحة عن البروتوكولات الصحية التي يجب الالتزام بها داخل دور السينما للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا

كما نشرت البروتوكولات الصحية التي يجب تطبيقها في الأنشطة والرحلات البحرية، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .

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وأوضحت الوزارة، البرتوكولات الصحية للأنشطة الرياضية البرية والهوائية، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .

وبينت البروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة بما فيها الشواطئ والحدائق، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .

وكذلك البروتوكولات الصحية داخل الأماكن الترفيهية المغلقة وصالات الألعاب للوقاية، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .