"السياحة" تكشف البروتوكولات الصحية في دور السينما والرحلات والشواطئ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة السياحة عن البروتوكولات الصحية التي يجب الالتزام بها داخل دور السينما للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا .
كما نشرت البروتوكولات الصحية التي يجب تطبيقها في الأنشطة والرحلات البحرية، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .
وأوضحت الوزارة، البرتوكولات الصحية للأنشطة الرياضية البرية والهوائية، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .
وبينت البروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة بما فيها الشواطئ والحدائق، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .
وكذلك البروتوكولات الصحية داخل الأماكن الترفيهية المغلقة وصالات الألعاب للوقاية، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .
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