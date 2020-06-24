شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض عدد المصابين بكورونا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف بيان وزارة الصحة الصادر اليوم بشأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كشف بيان وزارة الصحة الصادر اليوم بشأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تراجع الإصابات في منطقة الرياض. وسجلت الرياض اليوم 225 إصابة جديدة بالفيروس، بينما سلجت يوم أمس 299 إصابة. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 3123 إصابة جديدة بالفيروس توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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