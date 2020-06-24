شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2912 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 112797 حالة تعافي؛ فيما تم تسجيل 41 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1387 حالة وفاة.