الخارجية اللبنانية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس.

ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، الميليشيا الإرهابية إلى «عدم التعرض للمدنيين»، واعتبرت هذه العمليات الإرهابية «انتهاكًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلًا للجهود الرامية لتحقيق السلام».

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وأكد الخارجية اللبنانية «تضامن لبنان حكومة وشعبًا مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها».

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