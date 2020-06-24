1368 مستفيدًا من خطة التصدّي لكورونا في إرادة النفسية بصحة الجوف

كشفت المديرية الصحية بالجوف ممثلة في مستشفى إرادة والصحة النفسية عن تقديم الخدمة لـ 1368 مستفيدًا منذُ شهر مارس الماضي، وذلك ضمن خطة التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المديرية أنها أجرت جولات على المحاجر الصحية والالتقاء بالنزلاء عبر الهاتف ومن خلال العيادات الافتراضية، وذلك للاطمئنان على صحتهم وتقديم الاستشارات الطبية لهم.

وأشارت إلى أن الخطة تضمّنت تطبيق جولات يومية على المرضى المشتبه بإصابتهم والمصابين، إذ يتم حصر وتحديد نسبة ونوع الاضطرابات النفسية الناتجة عن الإصابة، سواء كانت خوفًا أو توترًا أو عدم تكيّف، أو اضطرابات القلق والاضطرابات الذهانية.

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وتستهدف تلك الإجراءات بحث إجراءات التقييم النفسي الاجتماعي للمصابين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب لهم ولأسرهم، إلى جانب تقديم العلاج للظواهر النفسية والسلوكية إن وجدت.

وبيّنت «صحة الجوف» أن خطة التصدّي لجائحة كورونا بمستشفى إرادة تضمنت أيضًا رفع مستوى الوعي بعد مرحلة التعافي من المرض وتعديل الاتجاهات النفسية والاجتماعية والسلوكية، وإزالة الآثار النفسية الناتجة عن المرض.

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