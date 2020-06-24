بـ5 خطوات.. طريقة حساب معاشك التقاعدي بـ«الحاسبة التقديرية»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات حساب المعاش التقاعدي بشكل ذاتي وفوري عن طريق حاسبة المعاش التقاعدي الإلكترونية.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني إن خدمة حاسبة المعاش التقديري، تتيح حساب قيمة المعاش التقاعدي التقريبي بناء على بعض البيانات المدخلة.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن البيانات المطلوبة لحساب المعاش التقديري هي: «مقدار آخر راتب، ونوع الجنس، ونوع الخدمة (مدني-عسكري)»، وعدد سنوات الخدمة، وعدد أشهر الخدمة.

وكذلك أسباب ترك الخدمة ومنها: بلوغ السن التقاعدي، والوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل، والوفاة أو العجز الكامل بغير بسبب العمل وإنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية وإلغاء الوظيفة، والتقاعد المبكر، والاستقالة، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن خطوات استخدام حاسبة المعاش التقاعدي تتمثل في:

• الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

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• الضغط على أيقونة «لخدمات الإلكترونية»

• اختيار حاسبة التقاعد.

• إدخال البيانات المطلوبة كافة.

• بعد الانتهاء من إدخال البيانات انقر زر «عرض قيمة المعاش».

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