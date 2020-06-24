بالفيديو.. وزارة العدل توضح 9 خطوات لتقديم طلب حصر ورثة إلكترونيًا

أوضحت وزارة العدل آلية الاستفادة من خدمة «حصر ورثة» التي تُمكّن الورثة من إصدار إثبات حصر ورثة بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المحكمة.

وأكدت وزارة العدل عبر «تويتر» أنه يمكن خدمة «حصر ورثة» عملية إلكترونية بالكامل بدءًا من رفع الطلب، وحتى صدور الصكّ عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

وأضافت وزارة العدل أن خطوات الاستفادة من خدمة «حصر ورثة» تتمثل في:

1-الدخول على بوابة ناجز.

2-تسجيل الدخول عبر خدمة النفاذ الوطني.

3-من الخدمات الإلكترونية اختار «الإنهاءات».

4- اختيار طلبات الإنهاءات.

5- تقديم «طلب جديد».

6-من قائمة الورثة والقصر اختيار «حصر ورثة».

Advertisements

7-اختيار الدخول للخدمة.

8-إدخال البيانات المطلوبة.

9-إدخال بيانات الشهود والمعدلين ثم تقديم الطلب.

وأكدت وزارة العدل عبر مقطع مصوَّر أنه بعد تقديم طلب «حصر ورثة»، ستصل رسالة للمستفيدين برابط الجلسة عبر الاتصال المرئي وإصدار حصر الورثة من خلال خدمة التقاضي الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

وزارة العدل تُفعل «المحاكمة عن بعد» في 35 محكمة و46 سجنًا

وزارة العدل: 11 خطوة للاستفادة من «التقاضي الإلكتروني» في القضايا التجارية