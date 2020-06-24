الجبير يبحث عددًا من القضايا الإقليمية والدولية مع سفير روسيا لدى المملكة

في مكتبه بديوان وزارة الخارجية
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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