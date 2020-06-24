إشادة لبنانية ـ تونسية بقرار حكومة المملكة لتنظيم فريضة الحج هذا العام

أشاد كل من مفتي لبنان عبداللطيف دريان، ووزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم، بقرار المملكة بشأن تنظيم فريضة الحج هذا العام، بعدد محدود من مختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة؛ لأداء المناسك والمشاعر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مفتي لبنان عبداللطيف دريان: إن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين، هو تأكيد لحرص المملكة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف؛ في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا المستجد.

وأضاف دريان: للمملكة أن تأخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تراها مناسبة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي تجاه المسلمين.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم بقرار المملكة، قائلًا: إن هذا القرار أولى النّفس البشريـّة مكانتها الأولى؛ حيث راعى المستجدّات الصحيّة العالميّة الّتي مثّل الفيروس عنوانها الأساس، وهو موقف نتفهّمه في تونس، ونتفهّم دوافعه المشروعة دينيًّا وصحيًّا ولا يسعنا إلا مباركته.

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وأشاد عظوم بالمجهودات الجبّارة التي يبذلها الموظفون في سائر الوزارات والهيئات ذات الصّلة لخدمة حجّاج بيت الله الحرام، وإيلاء العناية لكل مستلزمات راحتهم، وأمنهم برعاية خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد بما تزداد معه القناعة بصواب القرار المتّخذ.

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