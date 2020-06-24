وزارة الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة.. والرياض تتراجع للمركز الخامس

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة والبالغ عددها 3123 حالة، وتصدرت الهفوف أعلى نسب الإصابة بـ343 حالة، كما تم تسجيل 286 في الدمام و284 في الطائف و278 في مكة المكرمة و225 في الرياض و214 في جدة و186 في المبرز و156 في المدينة المنورة و122 في الخبر و112 في خميس مشيط و83 في حائل و58 في بريدة و58 في صفوى،

كما تم تسجيل 48 حالة في نجران و45 في أبها و42 في وادي الدواسر و41 في الظهران و37 في الجبيل و36 في حفر الباطن و33 في البكيرية و29 في القطيف و26 في تبوك (مقر الإمارة) و22 في الباحة و19 في ينبع و17 في كل من خليص وأحد رفيدة وعنيزة و15 في بلجرشي.

فيما تم تسجيل 13 حالة في شرورة و11 في كل من الرويضة وبقيق و10 في رنية و9 في المخواة و8 في كل من رابغ وساجر و7 في كل من سكاكا والرس ومحايل قيا ورماحو 6 في كل من الحرجة والمذنب والنعيرية و5 في كل من العارضة والمندق والبدائع وظلم وتثليث والقريع.

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وتم تسجيل 4 حالات في كل من بطحاء والنبهانية وأبوعريش والحائط وعيون الجواء وثادق وتمير والخفجي الجفر و3 حالات في كل من الأسياح ورفائع الجمش والشنان وعرعر وسراة عبيدة وتبالة والشملي ومهد الذهب وتربة وسلوى وأم الدوم والسحن وراس تنورة والبشائر.

وتم تسجيل حالتين فقط في كل من الطوال وتنومة وجازان وحبونا وضرية والحناكية وقلوة والقنفذة والعقيق والعلا وطبرجل وشقراء وقرية العليا، وحالة واحدة في كل من القوارة والمضة والدوادمي وسبت العلاية والخرمة والبدع وقصيباء والقوز ورياض الخبراء وظهران الجنوب وصبيا ورفحا والمظيلف وفيفا والقرى.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 167267، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 112797، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1387 حالة، وتم تسجيل 41 حالة وفاة، و2912 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.