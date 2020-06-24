وفاة فتاة سقطت داخل خزان مياه في العاصمة المقدسة

الجهات المختصة باشرت الحادث

توفيت فتاة بعد سقوطها داخل خزان مياه في العاصمة المقدسة، بمخطط الفيحاء. وأعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عبر تويتر، أن الفتاة سقطت بالخزان بسبب عدم أخذ الحيطة والحذر؛ ما أدى إلى وفاتها جراء الحادث الذي باشرته الجهات المختصة. اقرأ أيضًا: بالأرقام.. مكة تتصدر حالات التعافي الجديدة في المملكة بـ744 حالة

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