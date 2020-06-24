بالأرقام.. مكة تتصدر حالات التعافي الجديدة في المملكة بـ744 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2912 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت مكة المكرمة أعلى نسب الشفاء بـ744 حالة، تلتها الرياض بـ485 حالة ثم جدة بـ379 حالة.

وجاءت باقي المدن كالتالي: «326 في الهفوف و210 في المدينة المنورة و95 في المبرز و66 في الطائف و61 في خميس مشيط و54 في حفر الباطن و48 في الظهران، و41 في أبها و30 في نجران و26 في ينبع و21 في الجفر، و20 في الدرعية و19 في العيون و17 في حائل و15 في الدمام 12 وفي بيشة و12 في شرورة».

وتم تسجيل 11 حالة تعافٍ في كل من «القطيف والقوز و وادي الدواسر» و10 في الخبر و10 في الخرج و9 في محايل و7 في الرس و7 في صفوى و6 في بريدة و6 في ضرما».

كما تم تسجيل 5 حالات تعافٍ في كل من «الكامل والحناكية وظهران الجنوب والبكيرية وساجر»، و4 حالات في كل من «أحد رفيدة والخرمة وحريملاء وبقعاء والمزاحمية ووادي الفرع».

كما تم تسجيل 3 حالات في كل من «بدر الجنوب، والدلم، ورابغ، وسراة عبيدة، ونمرة، ورنية، والبدائع، ومهد الذهب، وثادق، والليث، وتبوك مقرالإمارة، وبللسمر»، فيما سُجلت حالتان في كل من «القوارة، والحرجة، والنبهانية، والمضة، وعفيف، والدوادمي، وبقيق، وسبت العلاية، والمندق، وعيون الجواء، وقصيباء، ويدمة، والقنفذة».

Advertisements

وسجلت حالة تعافٍ واحدة في كل من «بطحاء، وخليص، وتنومة، والرويضة، وسكاكا، والمجمعة، وحبونا، ووادي بن هشبل، وعنيزة، والقحمة، وقيا، ورياض الخبراء، وحوطة بني تميم، وخيبر، والمجاردة، والنماص، والعلا، وطبرجل، وليلى، ورماح، وشقراء، والمذنب، والخفجي، ومرات، وقرية العليا، وأبو عروة، وثريبان، وأم الدوم، والسحن، ورأس تنورة، والفرشة، والبشائر».

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 167267، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 112797، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1387 حالة، وتم تسجيل 41 حالة وفاة، و2912 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تصدر دليل «كيف أحمي نفسي من كورونا؟»

بالفيديو.. «الصحة» توضح سبب تغير التوصيات الوقائية لـ«كورونا» من وقت لآخر

«الصحة» تكشف أسباب انخفاض الإصابة بكورونا بين كبار السن

وزارة الصحة تعلن مناطق وهويات «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة