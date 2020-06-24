الجبير يبحث مع سفير موريشيوس تعزيز العلاقات مع المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم الأربعاء، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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