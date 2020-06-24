اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم الأربعاء، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث مع سفير موريشيوس تعزيز العلاقات مع المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.