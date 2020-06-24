تراجع أعداد الإصابات بكورونا في الرياض لليوم السابع على التوالي

أعلنت وزارة الصحة، تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في الرياض لليوم السابع على التوالي، وتسجل اليوم 225 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 167267، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 112797، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1387 حالة، وتم تسجيل 41 حالة وفاة، و2912 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.