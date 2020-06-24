مجلس عزاء يتسبب في عدوى 5 أُسر بفيروس كورونا

بعضهم حالتهم حرجة
تسبب مجلس عزاء في إصابة 5 أسر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك بسبب عدم مراعاة التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة، عبر تويتر، أن مجلس العزاء المشار إليه هو سبب العدوى؛ حيث أصبح بعض المصابين بحالة حرجة، وهم في العناية المركزة.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 167267، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 112797، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1387 حالة، وتم تسجيل 41 حالة وفاة، و2912 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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