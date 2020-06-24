المؤسسة العامة للصناعات العسكرية: بدء التسجيل في كلية الأمير سلطان الصناعية

التقديم مستمر حتى 9 ذي القعدة عبر الموقع الإلكتروني

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج، اليوم الأربعاء، بدء التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441/1442هـ. وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عبر موقع «تويتر» أن التقديم عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://psmc.mod.gov.sa/ ثم الدخول على تبويب (كلية الأمير سلطان الصناعية). وأشارت إلى أن التسجيل مستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء 9/11/1441هـ.

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