عاجل-القبض على كاميرونيين تورطا في بيع العملات المزيفة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على زائرينْ من الجنسية الكاميرونية كلاهما في العقد الخامس من العمر، ثبت تورطهما بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وعثر بمقر إقامتهما بحي الملقا شمال الرياض، على عملات نقدية مزيفة بما يقارب 50 ريال سعودي، وما يزيد على 61 دولار أمريكي، ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزييف العملات.
وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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