العواد يشكر القيادة على تعيينه رئيسا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

رفع الدكتور عواد بن صالح العواد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء - في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء - القاضي بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. ورفع العواد لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشكر والتقدير على ما يجده مركز "أداء " من دعم ورعاية تسهمان في المضي بالمركز لتحقيق أهدافه في خدمة دوت الخليج وتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة للأجهزة العامة ".

وأشاد بما تحقق من نجاحات ملموسة لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي حظي برئاسة ولي العهد خلال الفترة الماضية مما أسس لانطلاقته وتعزيز حضوره على صعيد العمل الحكومي المتسارع الذي يسعى لمواكبة ما تمر به بلادنا من تطورات على مختلف الصعد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

وأكد العواد أن ما يحظى به مركز "أداء"من دعم واهتمام دافع لمزيد من العمل والتعاون بينه وبين مختلف القطاعات، منوهاً بما يضمه مجلس إدارة المركز الجديد من كفاءات وخبرات في تخصصات متنوعة ستصب طاقاتها في تحقيق رؤية المركز المتمثلة في قياس أداء الأجهزة العامة بمعايير عالمية، لأداء حكومي متميز ورؤية وطنية محققة. يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاریخ 1437/1/6 هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء، ویعمل المركزعلى قیاس مؤشرات أداء الأجھزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفایتھا وفاعلیتھا، وإصدار تقاریر دوریة عن مدى تحقق الأھداف الإستراتیجیة للجھة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقیق رؤیة المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.