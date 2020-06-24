السعودية اليوم / لبنان تُسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 03 ذو القعدة شوال 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس "

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1781 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1103، إثر تأكيد مخبري لشفاء 47 حالة، وسجلت حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 33.

// انتهى //

17:55ت م

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بيروت 03 ذو القعدة شوال 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، 15 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والـ7 الباقون من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1644 حالة.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1781 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1103، إثر تأكيد مخبري لشفاء 47 حالة، وسجلت حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 33.// انتهى //17:55ت م0199

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