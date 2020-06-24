السعودية اليوم / بلدية محافظة السليمي تعقم الحدائق العامة وألعاب الأطفال احترازياً بعد عودة الحياة الطبيعية



حائل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

قامت بلدية محافظة السليمي بحملة تعقيم وتطهير للحدائق العامة وألعاب الأطفال الموزعة بالحدائق العامة والمنتزهات كإجراء احترازي وقائي من أجل سلامة وحماية مرتاديها، وذلك وفقاً للاشتراطات الصحية التي تتوافق مع " البروتوكولات" الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس

وأكدت البلدية حرصها على مواصلة الجولات الميدانية المستمرة للحفاظ على تطهير وتعقيم الحدائق والميادين العامة في المحافظة بشكل مستمر، وذلك لتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

17:26ت م

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حائل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسقامت بلدية محافظة السليمي بحملة تعقيم وتطهير للحدائق العامة وألعاب الأطفال الموزعة بالحدائق العامة والمنتزهات كإجراء احترازي وقائي من أجل سلامة وحماية مرتاديها، وذلك وفقاً للاشتراطات الصحية التي تتوافق مع " البروتوكولات" الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، والتي تفتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.وأكدت البلدية حرصها على مواصلة الجولات الميدانية المستمرة للحفاظ على تطهير وتعقيم الحدائق والميادين العامة في المحافظة بشكل مستمر، وذلك لتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //17:26ت م0185

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