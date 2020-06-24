السعودية اليوم / 14 برنامجاً تدريبياً في تقنية وصناعي طبرجل للفصل القادم



طبرجل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

تستقبل الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة طبرجل يوم غد طلبات الالتحاق في 14 برنامجاً صباحياً ومسائياً للفصل التدريبي الأول من العام القادم ، ويستمر حتى يوم الأربعاء 1441/11/17هـ.

وأوضح عميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي المهندس يوسف السيف أن تخصصات برامج الدبلوم الصباحية المتاحة " الدعم الفني، الإدارة المكتبية، وميكانيكا السيارات " ، وخصصت لحملة الشهادة الثانوية او ما يعادلها، حيث يحصل خريج هذه البرامج على الشهادة الجامعية المتوسطة ، مبينا أن البرامج المسائية متاحة للعسكريين والموظفين غير القادرين على التدريب في فترة الصباح وهي دبلوم الحاسب وتقنية المعلومات ودبلوم التقنية الإدارية لمدة سنتين ونصف.

كما يوفر المعهد الصناعي الثانوي بطبرجل تسعة برامج في الفترتين الصباحية والمسائية ، في تخصص الكهرباء الإنشائية والمتاح لحملة شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدني ، ويحصل خريج هذا البرنامج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي.

كما أعلن المعهد عن البرامج المسائية القصيرة والمتاحة لجميع شرائح المجتمع في عدد من التخصصات " كهرباء السيارات، اساسيات تشخيص الأعطال، صيانة المحركات، دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة، فحص وصيانة الأعطال الكهربائية، الإنشاءات الكهربائية، إدخال البيانات ومعالجة النصوص، أساسيات تركيب وتمديد كيابل شبكات الحاسب الآلي" ، ويمكن إتمام هذه البرامج خلال فصل تدريبي واحد.

ودعا المهندس السيف الراغبين بالتسجيل من خلال بوابة القبول "قبولي" على الرابط: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

// انتهى //

17:21ت م

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