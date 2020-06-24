السعودية اليوم / صحة الجوف : 1368 مستفيداً من خطة التصدي للجائحة في إرادة النفسية بصحة الجوف



سكاكا 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

كشفت المديرية الصحية بالجوف ممثلة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالمنطقة عن تقديم الخدمة لـ 1368 مستفيداً منذُ شهر مارس الماضي، وذلك ضمن خطة التصدي لجائحة

وأوضحت الصحة أنها قامت بجولات على المحاجر الصحية والالتقاء بالنزلاء عبر الهاتف ومن خلال العيادات الافتراضية وذلك للاطمئنان على صحتهم وتقديم الاستشارات الطبية لهم .

وأشارت إلى أن الخطة تضمنت تطبيق جولات يومية على المرضى المشتبه بإصابتهم والمصابين إذ يتم حصر وتحديد نسبة ونوع الاضطرابات النفسية الناتجة عن الإصابة، سواء كانت خوفا أو توترا أو عدم تكيف، أو اضطرابات القلق والاضطرابات الذهانية وذلك لبحث إجراءات التقييم النفسي الاجتماعي لهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب للمصابين وأسرهم، إلى جانب تقديم العلاج للظواهر النفسية والسلوكية إن وجدت.

وبينت صحة الجوف أن خطة التصدي لجائحة كورونا بمستشفى إرادة تضمنت أيضاً رفع مستوى الوعي بعد مرحلة التعافي من المرض وتعديل الاتجاهات النفسية والاجتماعية والسلوكية، وإزالة الآثار النفسية الناتجة عن المرض.

// انتهى //

16:46ت م

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سكاكا 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسكشفت المديرية الصحية بالجوف ممثلة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالمنطقة عن تقديم الخدمة لـ 1368 مستفيداً منذُ شهر مارس الماضي، وذلك ضمن خطة التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الصحة أنها قامت بجولات على المحاجر الصحية والالتقاء بالنزلاء عبر الهاتف ومن خلال العيادات الافتراضية وذلك للاطمئنان على صحتهم وتقديم الاستشارات الطبية لهم .وأشارت إلى أن الخطة تضمنت تطبيق جولات يومية على المرضى المشتبه بإصابتهم والمصابين إذ يتم حصر وتحديد نسبة ونوع الاضطرابات النفسية الناتجة عن الإصابة، سواء كانت خوفا أو توترا أو عدم تكيف، أو اضطرابات القلق والاضطرابات الذهانية وذلك لبحث إجراءات التقييم النفسي الاجتماعي لهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب للمصابين وأسرهم، إلى جانب تقديم العلاج للظواهر النفسية والسلوكية إن وجدت.وبينت صحة الجوف أن خطة التصدي لجائحة كورونا بمستشفى إرادة تضمنت أيضاً رفع مستوى الوعي بعد مرحلة التعافي من المرض وتعديل الاتجاهات النفسية والاجتماعية والسلوكية، وإزالة الآثار النفسية الناتجة عن المرض.// انتهى //16:46ت م0180

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