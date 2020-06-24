السعودية اليوم / الصحة: (2912) حالة تعافٍ جديدة وتسجيل (3123) حالة مؤكدة

الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزرة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل (3123) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (167267) حالة، من بينها (53083) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2129) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة, كما سجلت (2912) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (112797) حالة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها (3123) حالة، 37% من الحالات للإناث، و63% ذكور, مبينة أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الهفوف (343) حالة، والدمام (286) حالة، والطائف (284) حالة، ومكة المكرمة (278) حالة، الرياض (225) حالة، وجدة (214) حالة، والمبرز (186) حالة، والمدينة المنورة (156) حالة، والخبر (122) حالة، وخميس مشيط (112) حالة، وحائل (83) حالة، وبريدة (58) حالة، وصفوى (58) حالة، ونجران (48) حالة، وأبها (45) حالة، ووادي الدواسر (42) حالة، والظهران (41) حالة، والجبيل (37) حالة، وحفر الباطن (36) حالة، والبكيرية (33) حالة، والقطيف (29) حالة، وتبوك (26) حالة، والباحة (22) حالة، وينبع (19) حالة، وعنيزة (17) حالة، وأحد رفيدة (17) حالة، وخليص (17) حالة، وبلجرشي (15) حالة، وشرورة (13) حالة، وبقيق (11) حالة، ورويضة العرض (11) حالة، ورنية (10) حالات، والمخواة (9) حالات، وساجر (8) حالات، ورابغ (8) حالات، والرس (7) حالات، وقيا (7) حالات، ومحايل عسير (7) حالات، ورماح (7) حالات، وسكاكا (7) حالات، والحرجة (6) حالات، والنعيرية (6) حالات، والمذنب (6) حالات، والبدائع (5) حالات، والقريع (5) حالات، وظلم (5) حالات، وتثليث (5) حالات، والعارضة (5) حالات، والمندق (5) حالات، والنبهانية (4) حالات، وعيون الجواء (4) حالات، والخفجي (4) حالات، والبطحاء (4) حالات، والحائط (4) حالات، وأبو عريش (4) حالات، وتمير (4) حالات، وثادق (4) حالات، والجفر (4) حالات، والأسياح (3) حالات، والسحن (3) حالات، وتربة (3) حالات، وأم الدوم (3) حالات، وسراة عبيدة (3) حالات، والبشائر (3) حالات، وتبالة (3) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، وسلوى (3) حالات، والشملي (3) حالات، والشنان (3) حالات، وعرعر(3) حالات، ورفائع الجمش (3) حالات، ومهد الذهب (3) حالات، وقلوة حالتان، وطبرجل حالتان، والحناكية حالتان، والعلا حالتان، وضرية حالتان، والقنفذة حالتان، وتنومة حالتان، وقرية العليا حالتان، والطوال حالتان، وجازان حالتان، وحبونا حالتان، وشقراء حالتان، والعقيق حالتان، وحالة واحدة في كل من القوارة، وقصيباء، رياض الخبراء، والقوز، والمظيلف، وثريبان، والخرمة، والمضة، وظهران الجنوب، وسبت العلاية، وفيفا، وصبيا، ورفحاء، والدوادمي، ووثيلان، والبدع، والقرى.

كما بلغ عدد الوفيات (1387) حالات، بإضافة (41) حالة وفاة جديدة. وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أبانت الوزارة أنه تم إضافة فحوص جديدة بعدد (34511) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1442019) فحصاً.

// يتبع //

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16:44ت م

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عام / الصحة: (2912) حالة تعافٍ جديدة وتسجيل (3123) حالة مؤكدة/ إضافة أولى واخيرة

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (9273773) حالة وبلغ عدد الحالات التي تعافت وتشافت (4645628) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (477807) حالات.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق, كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

// انتهى //

16:44ت م

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