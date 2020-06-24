السعودية اليوم / تونس تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا



تونس 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

سجلت تونس اليوم، حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، أن عدد حالات الشفاء من هذا الفيروس بلغ 1023 حالة، مقابل 50 حالة وفاة، و 87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

// انتهى //

16:43ت م

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تونس 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت تونس اليوم، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد 1160 حالة.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، أن عدد حالات الشفاء من هذا الفيروس بلغ 1023 حالة، مقابل 50 حالة وفاة، و 87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.// انتهى //16:43ت م0176

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