السعودية اليوم / "هيئة الاتصالات" تعقد ورشة افتراضية لمتطلبات التقديم على وكالة تسجيل أسماء النطاقات السعودية



الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، ورشة عمل افتراضية لمتطلبات التقديم على طلب الاعتماد كوكيل تسجيل لأسماء النطاقات

وخلال الورشة استعرض مدير إدارة أسماء النطاقات السعودية بالهيئة المهندس هشام الحماد أهمية أسماء النطاقات بشكل عام ومميزاتها، ودور "هيئة الاتصالات" في إدارة أسماء النطاقات السعودية وإعداد وتطوير القواعد والتنظيمات اللازمة لتسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتقديم خدمات التسجيل، وإدارة البنية التحتية الخاصة بها.

وقدم الحماد أيضًا لمحة إحصائية لعدد أسماء النطاقات السعودية المسجلة في المملكة، التي تزيد على 60 ألف اسم نطاق بنسبة نمو سنوية تصل إلى 10%، مشيرا إلى أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والمتمثلة في الوصول إلى درجة عالية من الأمان والموثوقية على المستوى العالمي، وتحقيق المرتبة الأولى عالميًا في نسبة الاستفسارات عبر الامتداد الآمن لشبكات المشغلين، وتفعيل وإتاحة الامتداد الآمن (DNSSEC) للمستخدم النهائي كأول دولة على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى الريادة في مجال دعم اللغة العربية في أسماء النطاقات والبريد الإلكتروني.

كما سلط الضوء خلال الورشة على الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها من تطبيق نموذج وكلاء التسجيل ومن ذلك إيجاد شركات وطنية متخصصة في إدارة أسماء النطاقات، وتشجيع الابتكار والإبداع في أسماء النطاقات السعودية، وتوطين الخبرات المتخصصة، إضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي، وغيرها من الأهداف والتطلعات. واستعرضت الأدوار والمهام المنوطة بكل من مركز التسجيل ووكيل التسجيل، وأبرز ما تضمنته تنظيمات وكلاء التسجيل، ومتطلبات التقديم للمرحلة الأولى لطلب الاعتماد كوكيل تسجيل لأسماء النطاقات السعودية، وبيان الآليات والإجراءات المتبعة في ذلك، كما تمت الإجابة على الاستفسارات والأسئلة حول متطلبات التقديم وإجراءات الاعتماد.

وكانت "هيئة الاتصالات" قد أطلقت في وقت سابق المرحلة الأولى للتقديم على طلب الاعتماد كوكيل تسجيل لأسماء النطاقات السعودية (.السعودية، .SA)، حيث فتح باب التقديم للقطاع الخاص للحصول على اعتماد رسمي لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، بعد استيفاء الاشتراطات التنظيمية الموضحة على الموقع الإلكتروني: (https://wakeel.nic.sa/).

// انتهى //

16:39ت م

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الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسعقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، ورشة عمل افتراضية لمتطلبات التقديم على طلب الاعتماد كوكيل تسجيل لأسماء النطاقات السعودية ، بحضور عددٍ من الجهات الحاصلة على رخصة مقدم خدمات إنترنت أو مسجلة كمقدم خدمات حوسبة سحابية التي تنطبق عليها شروط أهلية التقديم خلال المرحلة الأولى.وخلال الورشة استعرض مدير إدارة أسماء النطاقات السعودية بالهيئة المهندس هشام الحماد أهمية أسماء النطاقات بشكل عام ومميزاتها، ودور "هيئة الاتصالات" في إدارة أسماء النطاقات السعودية وإعداد وتطوير القواعد والتنظيمات اللازمة لتسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتقديم خدمات التسجيل، وإدارة البنية التحتية الخاصة بها.وقدم الحماد أيضًا لمحة إحصائية لعدد أسماء النطاقات السعودية المسجلة في المملكة، التي تزيد على 60 ألف اسم نطاق بنسبة نمو سنوية تصل إلى 10%، مشيرا إلى أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والمتمثلة في الوصول إلى درجة عالية من الأمان والموثوقية على المستوى العالمي، وتحقيق المرتبة الأولى عالميًا في نسبة الاستفسارات عبر الامتداد الآمن لشبكات المشغلين، وتفعيل وإتاحة الامتداد الآمن (DNSSEC) للمستخدم النهائي كأول دولة على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى الريادة في مجال دعم اللغة العربية في أسماء النطاقات والبريد الإلكتروني.كما سلط الضوء خلال الورشة على الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها من تطبيق نموذج وكلاء التسجيل ومن ذلك إيجاد شركات وطنية متخصصة في إدارة أسماء النطاقات، وتشجيع الابتكار والإبداع في أسماء النطاقات السعودية، وتوطين الخبرات المتخصصة، إضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي، وغيرها من الأهداف والتطلعات. واستعرضت الأدوار والمهام المنوطة بكل من مركز التسجيل ووكيل التسجيل، وأبرز ما تضمنته تنظيمات وكلاء التسجيل، ومتطلبات التقديم للمرحلة الأولى لطلب الاعتماد كوكيل تسجيل لأسماء النطاقات السعودية، وبيان الآليات والإجراءات المتبعة في ذلك، كما تمت الإجابة على الاستفسارات والأسئلة حول متطلبات التقديم وإجراءات الاعتماد.وكانت "هيئة الاتصالات" قد أطلقت في وقت سابق المرحلة الأولى للتقديم على طلب الاعتماد كوكيل تسجيل لأسماء النطاقات السعودية (.السعودية، .SA)، حيث فتح باب التقديم للقطاع الخاص للحصول على اعتماد رسمي لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، بعد استيفاء الاشتراطات التنظيمية الموضحة على الموقع الإلكتروني: (https://wakeel.nic.sa/).// انتهى //16:39ت م0172

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.