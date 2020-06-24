السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي بسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة



الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة افتراضيًا اليوم، بسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة السيد ونغ تشاو مينغ.

وبحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي بين المملكة وسنغافورة في الجوانب الإنسانية والإغاثية، كما ناقشا الموضوعات المتصلة بتداعيات جائحة

وأثنى السفير السنغافوري على جهود المملكة تجاه جائحة كوفيد - 19 كونها دولة رئاسة مجموعة العشرين ومبادراتها العالمية لاحتواء الجائحة ودعم الجهود الرامية للوصول إلى لقاح.

//انتهى//

16:36ت م

0170



الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة افتراضيًا اليوم، بسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة السيد ونغ تشاو مينغ.وبحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي بين المملكة وسنغافورة في الجوانب الإنسانية والإغاثية، كما ناقشا الموضوعات المتصلة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والآثار السلبية للوباء على العديد من البلدان، وأكدا أهمية التعاون بين البلدين في دعم الوصول إلى احتواء للجائحة.وأثنى السفير السنغافوري على جهود المملكة تجاه جائحة كوفيد - 19 كونها دولة رئاسة مجموعة العشرين ومبادراتها العالمية لاحتواء الجائحة ودعم الجهود الرامية للوصول إلى لقاح.//انتهى//16:36ت م0170

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