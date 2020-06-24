شكرا لقرائتكم خبر عن البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

يتم العودة للأنشطة الاقتصادية والتجارية مع استمرار تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات المجتمعية والقطاعية المعتمدة مع استمرار التقييم

والتحديث بناء على مدى التزام الجهات بتطبيق البروتوكولات الصحية، وكذلك تقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة ومدى ارتباطها بأي نشاط يحدث في كافة القطاعات.، مع استكمال العمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس وهي على النحو التالي:

بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية

البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد

إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين

يفضل استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ويفضل عدم انتظار الزبائن داخل صالون الحلاقة، وفي حال صعوبة ذلك فيجب تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل فرد والآخر بوضع علامات على مقاعد الانتظار. وتخصيص منطقة محددة للانتظار تضمن التباعد او الانتظار في السيارة.

يجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

الحد قدر الإمكان من التواصل وجها لوجه معاصي العملاء ومنع التجمعات داخل المحل. يجب على العمال غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية بالمعقم في حال عدم توفر الماء والصابون.

يجب إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة. يجب منع دخول المرافقين.

يجب منع الحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام وإغلاق محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال خلال الأوضاع الراهنة.

يجب إلزام محل الحلاقة بأخذ بيانات العميل (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي.

يجب منع تقديم المأكولات والمشروبات الاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.

الكمامة : يجب على العامل ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على الزبون ارتداء الكمامة قدر الامكان اثناء تلقي الخدمات.

: يجب على العامل ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على الزبون ارتداء الكمامة قدر الامكان اثناء تلقي الخدمات. درع الوجه/ النظارة المهنية: يوصى باستخدام درع الوجه أو النظارة المهنية عند خدمة العملاء في حال توفره.

يوصى باستخدام درع الوجه أو النظارة المهنية عند خدمة العملاء في حال توفره. القفازات : يفضل أن يرتدي العاملين القفازات عند خدمة العملاء، ويجب تغيير القفازات بعد كل عميل.

: يفضل أن يرتدي العاملين القفازات عند خدمة العملاء، ويجب تغيير القفازات بعد كل عميل. رداء القص : يجب أن يلف كل عميل بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميل ذات الاستخدام الواحد.

: يجب أن يلف كل عميل بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميل ذات الاستخدام الواحد. الرداء القماشي (السترة): يجب على الموظفين ارتداء قطعة نظيفة وتطهيرها بشكل يومي.

يجب على الموظفين ارتداء قطعة نظيفة وتطهيرها بشكل يومي. ا لرداء البلاستيكي (السترة): يجب استخدام السترة ذات الاستخدام الواحد فوق الرداء القماشي والتخلص منها بعد استخدامها.

يجب استخدام السترة ذات الاستخدام الواحد فوق الرداء القماشي والتخلص منها بعد استخدامها. شريط الرقبة: يجب على الحلاقين استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميل عند قص الشعر. ذات الاستخدام الواحد.

يجب على الحلاقين استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميل عند قص الشعر. ذات الاستخدام الواحد. يجب التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميل مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، كما يفضل توفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور.

يجب تطهير كراسي الحلاقة بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر من المواد الكحولية أو من المبيضات مثل(هيبوكلوريت الصوديوم)، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد. حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.

يجب استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل مثل المشط والأمواس وفرش معجون الحلاق وغيرها.

في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميل يلزم العامل لبس كمامة، ووضع منشفة ذات استخدام واحد على وجه العميل لحماية فمه وأنفه وعينه. ويجب استخدام دروع الوجه من قبل الموظفين الذين يقدمون الغسيل والتنظيف للشعر والبشرة.

ينصح تقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل.

يجب إلغاء جميع خدمات المساج أو خدمات الحمام المغربي في محلات الحلاقة في ظل الظروف الراهنة إلى حين إشعار آخر.

الاقتصار على حلاقة الرأس والدقن وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة او استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه الى حين إشعار آخر.

يجب إلغاء استخدام جهاز البخار المخصص لتنظيف البشرة.

يجب تنظيف وتطهير جميع محلات الحلاقة جيدًا قبل إعادة فتحها.

يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية بشكل روتيني كل ساعتين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم) واتباع الارشادات الموضحة على العبوات مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس كمقابض الأبواب والطاولات ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، والحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين و بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

يجب غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون ثم غمرها بالمطهر يومياً وبشكل متكرر، كما يجب مراعاة الوقت المطلوب للتطهير والذي عادة يكون مكتوب على ملصق المطهر.

استخدام الشراشف والمناشف ذات الاستخدام الواحد فقط وعدم استخدام المناشف والشراشف القابلة للغسل.

استخدام مطهرات للأيدي مصرح بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحتوي على نسبة ٦٠-٨٠ ٪ من الكحول.

توزيع مطهرات الأيدي في أماكن بارزة مثل، المدخل، منطقة الاستقبال، محطات العمل، دورات المياه وغيرها ويفضل تثبيتها في الحائط.

يجب وجود سجل يوضح أوقات التنظيف والتطهير للأسطح البيئية بما فيها دورات المياه.

يجب الحرص على ضمان بيئة صحية آمنة لمنطقة الاستقبال، ومحطات العمل في محلات الحلاقة وذلك باتباع الإرشادات التالية:

تشجيع استخدام الدفع باستخدام قنوات الدفع الالكترونية وتجنب التعامل مع العملات الورقية في الوقت الحالي قدر المستطاع، أو يجب غسل اليدين وتطهيرها بعد كل معاملة.

إزالة جميع العناصر غير الضرورية مثل المجلات ومواد القراءة وغيرها التي قد يلمسها العملاء بشكل متكرر، ويفضل وضع حاجز شفاف أمام منطقة المحاسبة والاستقبال إن وجدت.

بخصوص الأسطح الغير صلبة والنافذة ( مثل الستائر أو السجاد) ينصح بتنظيفها وغسلها بشكل دوري وتطهيرها بالمنتج المناسب والمعتمد ويفضل التخلص منها في الأماكن التي يكثر التردد عليها مثل منطقة الاستقبال والانتظار.

يجب إعادة ترتيب مكان كراسي الانتظار لتحسين التباعد الاجتماعي.

يجب على الموظفين غسل أيديهم بشكل متكرر بعد استخدام الهواتف، أجهزة المحاسبة. يجب على العميل تطهير الأيدي قبل الجلوس على كرسي الحلاقة وبعد الانتهاء

يمكن أن يؤدي استخدام المطهرات القوية إلى تلف كراسي الحلاقة المصنوعة من الجلد، ولا يمكن تطهير الكراسي القماشية كذلك، لذا ينصح باستخدام غطاء بلاستيكي لكل استخدام.

تنظيف وتطهير جميع الأدوات التي يمكن إعادة استخدامها وتخزينها في وعاء مغلق ومحكم. تنظيف وتطهير فوهات الرش وأدوات تجفيف الشعر (الاستشوار) ومقابض الرغوة، والكراسي المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، ومسند الذراع.

يجب تنظيف وتطهير جميع الأجهزة والأغطية والمقصات وواقي المقصات والأمشاط والفرش وعربات الأدوات وأي عناصر أخرى يتم استخدامها لخدمة العملاء.

التأكد من أن جميع المنتجات مثل المستحضرات والكريمات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد الاستخدام، إن لم يكن يجب التخلص منها واستبدالها.

يجب التخلص من جميع الأدوات ذات الاستخدام الفردي مثل المحارم الورقية وأدوات العناية بالأظافر كالمبرد مما تم استخدامه مسبقاً.

إزالة أو التخلص من أي منتج قد يكون ملوث بسبب الاستخدام غير الأمثل للطرق الصحية الواجب اتباعها واستبداله بمنتج جديد.

تنظيف وتطهير جميع سلال الشراشف وحاوية القمامة واستخدام فقط تلك الحاوية التي يمكن إغلاقها واستخدامها مع بطانات يمكن إزالتها والتخلص منها.

الحرص على التباعد بمسافة متر ونصف بين محطات العمل مثل الكراسي المستخدمة للحلاقة او وضع حاجز فعال بينها.

عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس).

تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

قياس درجة الحرارة لجميع العاملين يومياً قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.

قياس درجة الحرارة للعملاء وسؤالهم عن الأعراض التنفسية قبل السماح لهم بدخول المحل.

عدم تمكين أي شخص من العاملين، في حال كان لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

منع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المحل.

في حال وجود سكن للعاملين، فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من العاملين مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-١٩) .

الإبلاغ عن الحالات التي تظهر بين العاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس)، ويشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد-١٩ ويجب منعهم من دخول المنشأة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فوراً على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم للمستشفى.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب عمل ما يلي: التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في نفس المنطقة إغلاق المحل فوراٍ حتى يتم تقييمه من قبل فريق الصحة العامة بوزارة الصحة خلال ٤٨ ساعة من ظهور نتيجة الحالة المؤكدة. التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم. يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.



وضع لافتات عند مدخل المحل لمطالبة العملاء بعدم دخول المكان إذا كانت لديهم أعراض تنفسية شبيهة بأعراض كوفيد-١٩.

يجب أن يتم توعية العاملين عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب للعمل في حال ظهور أي اعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.

توعية العاملين بضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بالاتصال بالرقم ٩٣٧ واتباع إرشادات العزل المنزلي.

نشر المنشورات التوعوية في أماكن بارزة ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن ما يلي: طرق انتشار المرض والوقاية منه. التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية. اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع). التنبيه المستمر بأهمية الالتزام بإتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والحد من التكدس في المنشأة من العملاء.

يجب توعية كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة بعدم الذهاب إلى محلات الحلاقة.

يفضل وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

بروتوكولات صالونات التجميل

يجب على العاملين اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى، وتشمل أدوات الحماية مايلي:إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة محلات الحلاقةمنطقة استقبال العملاء والمحاسبةمحطات العمل أو كراسي الحلاقةالتوعيةالبيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد

إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفات

يفضل استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ويفضل عدم انتظار الزبائن داخل صالون التجميل، وفي حال صعوبة ذلك فيجب تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل فرد والأخر بوضع علامات على مقاعد الانتظار. او الانتظار في السيارة. يفضل ابلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقاً قبل الحضور للموعد بصالون التجميل.

يجب على العاملات غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

يجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

الحد قدر الإمكان من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل. يجب منع دخول المرافقين.

يجب منع التجميل للأطفال دون سن السبعة أعوام خلال الأوضاع الراهنة.

يجب إلزام محل صالونات التجميل بأخذ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي.

يجب منع تقديم المأكولات والمشروبات الاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.

يجب عدم ارتداء الاكسسوارات والمجوهرات عند الذهاب للصالونات.

الكمامة: يجب على العاملة ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على العملاء ارتداء الكمامة قدر الإمكان اثناء تلقي الخدمات.

يجب على العاملة ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على العملاء ارتداء الكمامة قدر الإمكان اثناء تلقي الخدمات. درع الوجه: يوصى باستخدام درع الوجه عند خدمة العملاء في حال توفره.

يوصى باستخدام درع الوجه عند خدمة العملاء في حال توفره. القفازات : يفضل أن يرتدين العاملات القفازات عند خدمة العملاء ويجب تغيير القفازات بعد كل عميلة.

: يفضل أن يرتدين العاملات القفازات عند خدمة العملاء ويجب تغيير القفازات بعد كل عميلة. رداء القص : يجب أن تُلف كل عميلة بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميلة. ذات الاستخدام الواحد.

: يجب أن تُلف كل عميلة بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميلة. ذات الاستخدام الواحد. شريط الرقبة : يجب على العاملات في الصالونات استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميلة عند قص الشعر ذات الاستخدام الواحد

: يجب على العاملات في الصالونات استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميلة عند قص الشعر ذات الاستخدام الواحد يجب التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميلة مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، كما يفضل توفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور.

يجب استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميلة مثل المشط والأمواس وغيرها.

في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميلة تلزم العاملة بلبس كمامة، ووضع منشفة نظيفة على وجه العميلة لحماية فمها وأنفها وعينها. ويجب استخدام دروع الوجه من قبل الموظفات الذين يقدمن الغسيل والتنظيف للشعر والبشرة.

ينصح تقديم الخدمة للعميلة من قبل عاملة واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عاملة.

يجب إلغاء جميع خدمات المساج أو حمامات البخار في كل الصالونات في ظل الظروف الراهنة إلى حين إشعار آخر.

يجب تنظيف وتطهير الصالونات جيدًا قبل إعادة فتحها.

يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية بشكل روتيني كل ساعتين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم) واتباع الارشادات الموضحة على العبوات مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس كمقابض الأبواب والطاولات ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين وبمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

يجب غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون ثم غمرها بالمطهر يومياً وبشكل متكرر. كما يجب مراعاة الوقت المطلوب للتطهير والذي عادة يكون مكتوب على ملصق المطهر.

استخدام الشراشف والمناشف ذات الاستخدام الواحد فقط وعدم استخدام المناشف والشراشف القابلة للغسل.

استخدام مطهرات مصرح بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحتوي على نسبة ٦٠-٨٠ ٪ من الكحول.

عدم مشاركة الأدوات العمل بين الموظفين.

توزيع مطهرات الأيدي في أماكن بارزة مثل، المدخل، منطقة الاستقبال، محطات العمل، دورات المياه وغيرها ويفضل تثبيتها في الحائط.

يجب وجود سجل يوضح أوقات التنظيف والتطهير للأسطح البيئية بما فيها دورات المياه. يجب الحرص على ضمان بيئة صحية آمنة لمنطقة الاستقبال و محطات العمل وذلك باتباع الإرشادات التالية:

تشجيع الدفع الالكتروني واستخدام قنوات الدفع الالكترونية وتجنب التعامل مع العملات الورقية في الوقت الحالي قدر المستطاع، أو يجب غسل الأيدي أو تطهيرها بعد كل معاملة مع العملات الورقية.

يجب على الموظفات غسل أيديهن بشكل متكرر او تعقيمها بعد استخدام الهواتف أو أجهزة المحاسبة.

إزالة جميع العناصر غير الضرورية مثل المجلات ومواد القراءة وغيرها التي يلمسها العملاء بشكل متكرر. ويفضل وضع حاجز شفاف أمام مكتب منطقة الاستقبال والمحاسبة.

بخصوص الأسطح الغير صلبة والنافذة ( مثل الستائر أو السجاد) ينصح بتنظيفها وغسلها بشكل دوري وتطهيرها بالمنتج المناسب والمعتمد ويفضل التخلص منها في الأماكن التي يكثر التردد عليها مثل منطقة الاستقبال والانتظار.

يجب إعادة ترتيب مكان الكراسي لتحسين التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف على الأقل. أو وضع حاجز فعال.

يجب تطهير كراسي الصالونات بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر يحتوي على ٦٠ -٨٠ من المواد الكحولية، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد في عملية التنظيف والتطهير.

يمكن أن يؤدي استخدام المطهرات القوية إلى تلف كرسي الجلد، ولا يمكن تطهير الكراسي القماشية كذلك، لذا ينصح باستخدام غطاء بلاستيكي ذات الاستخدام الواحد. عدم مشاركة الأدوات العمل بين الموظفات.

تنظيف وتطهير جميع الأوعية والخراطيم وفوهات الرش وأدوات تصفيف وتجفيف الشعر (الاستشوار) ومقابض الرغوة والكراسي المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، أو العناية بالأظافر والبشرة، ومسند الذراع.

تنظيف وتطهير جميع الأدوات التي يمكن إعادة استخدامها وتخزينها في وعاء مغلق ومحكم. يجب تنظيف وتطهير جميع الأجهزة والأغطية والمقصات وواقي المقصات وبنس الشعر وبكرات الشعر والأمشاط والفرش وعربات الأدوات وأي عناصر أخرى يتم استخدامها لخدمة العملاء. التأكد من أن جميع المنتجات مثل المستحضرات والكريمات والشمع والمقشرات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد الاستخدام، إن لم يكن يجب التخلص منها واستبدالها.

يجب التخلص من جميع الأدوات ذات الاستخدام الفردي مثل المحارم الورقية وأدوات العناية بالأظافر كالمبرد مما تم استخدامه مسبقاً.

يجب التخلص من أي منتج قد يكون ملوث بسبب الاستخدام غير الأمثل للطرق الصحية الواجب اتباعها واستبداله بمنتج جديد.

تنظيف وتطهير جميع سلال الشراشف وحاوية القمامة واستخدام الحاويات التي يمكن إغلاقها واستخدامها مع بطانات يمكن إزالتها والتخلص منها.

الحرص على التباعد بمسافة متر ونصف بين محطات العمل مثل كراسي القص أو المكياج المستخدمة للتزيين النسائي او وضع حاجز فعال.

عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس). تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

قياس درجة الحرارة لجميع العاملات يومياً قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.

قياس درجة الحرارة للعاملات وسؤالهم عن الأعراض التنفسية قبل السماح لهم بدخول المحل.

عدم تمكين أي شخص من العاملات، في حال كان لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

منع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المحل.

في حال وجود سكن للعاملات، فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من العاملات مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-١٩).

الإبلاغ عن الحالات التي تظهر بين العاملات ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) ويشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد-١٩، ويجب منعهم من دخول المنشأة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فوراً على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم للمستشفى.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب عمل ما يلي: التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في نفس المنطقة. إغلاق المحل فوراٍ حتى يتم تقييمه من قبل فريق الصحة العامة بوزارة الصحة خلال ٤٨ ساعة من ظهور نتيجة الحالة المؤكدة. التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم. جلب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.



وضع لافتات عند مدخل المحل لمطالبة العملاء بعدم دخول المكان إذا كانت لديهم أعراض تنفسية شبيهة بأعراض كوفيد-١٩.

يجب أن يتم توعية العاملات عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب للعمل في حال ظهور أي اعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.

توعية العاملات بضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بالاتصال بالرقم ٩٣٧ واتباع إرشادات العزل المنزلي.

نشر المنشورات التوعوية في أماكن بارزة ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن ما يلي: طرق انتشار المرض والوقاية منه. التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية. اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع). التنبيه المستمر بأهمية الالتزام بإتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والحد من التكدس في المنشأة من العملاء.

يفضل وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

يفضل ابلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقاً قبل الحضور للموعد بصالون التجميل.

بروتوكولات القطاع العام

عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم ١) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل.

إعطاء الإدارة حرية التخطيط لنسب العودة بحسب حاجتها.

الحد من دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة أو من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقًا مع السماح لشركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) بالدخول الى المباني والأدوار للتوصيل.

في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 9 متر مربع)، كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.

حث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الالكتروني لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية.

في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم لجميع المراجعين وكذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.

يجب على العاملات اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى كما يلي:إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة محلات الحلاقة وصالونات التجميلمنطقة الاستقبال والانتظارمحطات العملمراقبة الأعراضالإبلاغقبل دخول مقر العملالتنقل من أجل العمل